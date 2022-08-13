Сергей Светлов: «Парадокс в том, что «Локомотив» забивает по одному голу за матч, имея отличное нападение. Это было и в прошлых сезонах»

удивился тому, что мало забивает на предсезонке.

«Парадокс для меня в том, что «Локомотив», имея отличное нападение, а также сильную и атакующую школу, забивает в Уфе по одному голу за матч.

Причем такой результат в исполнении «Локомотива» мы видели и в предыдущих сезонах. На мой взгляд, у Ярославля есть все возможности играть с позиции силы, тем более что современный хоккей – именно атакующий и агрессивный.

Считаю, что «Локомотив» в нынешней расстановке просто обязан бросать вызов армейским клубам – и СКА. Но в целом Восток, на мой взгляд, смотрится помощнее», – сказал бывший тренер клубов .