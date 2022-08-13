Варламов, Худобин и Гибсон – в числе вратарей, которые могут быть интересны «Вегасу» из-за пропуска сезона Ленером (The Score)

Семен Варламов и Антон Худобин – в топ-5 вратарей, которые могут быть интересны «Вегасу».
«Голден Найтс» недавно объявили, что основной вратарь команды Робин Ленер пропустит сезон из-за операции на бедре.
Таким образом, сейчас клуб может рассчитывать на Логана Томпсона, Лорана Броссуа (при этом он тоже перенес операцию на бедре и срок его восстановления неизвестен) и Майка Хатчинсона.
«Фронт-офис «Вегаса», возглавляемый президентом по хоккейным операциям Джорджем Макфи и генеральным менеджером Келли МакКриммоном, никогда не сидел сложа руки. Они любят действовать», – говорится в материале The Score.
В список кандидатов портал включил 5 вратарей.
Это Джеймс Раймер («Сан-Хосе», 1 год по контракту, кэпхит 2,25 миллиона долларов), Семен Варламов («Айлендерс», 1 год, 5 млн), Джейк Аллен («Монреаль», 1 год, 2,875 млн), Антон Худобин («Даллас», 1 год, 3,3 млн долларов) и Джон Гибсон (5 лет, 6,4 млн).
«Гибсон – это наименее вероятный вариант. Его контракт усложнил бы ситуацию как после возвращения Ленера, так и в этом сезоне.
Но «Голден Найтс» любят делать эффектные ходы, о чем свидетельствуют приобретения Джека Айкела, Алекса Пьетранжело и Марка Стоуна.
Захотят ли они провернуть еще одну блокбастерную сделку в нынешней ситуации с вратарями? Никогда не говори никогда», – говорится в материале.