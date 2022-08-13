Варламов, Худобин и Гибсон – в числе вратарей, которые могут быть интересны «Вегасу» из-за пропуска сезона Ленером (The Score)

и – в топ-5 вратарей, которые могут быть интересны .

«Голден Найтс» недавно объявили, что основной вратарь команды пропустит сезон из-за операции на бедре.

Таким образом, сейчас клуб может рассчитывать на Логана Томпсона, Лорана Броссуа (при этом он тоже перенес операцию на бедре и срок его восстановления неизвестен) и Майка Хатчинсона.

«Фронт-офис «Вегаса», возглавляемый президентом по хоккейным операциям Джорджем Макфи и генеральным менеджером Келли МакКриммоном, никогда не сидел сложа руки. Они любят действовать», – говорится в материале The Score.

В список кандидатов портал включил 5 вратарей.

Это Джеймс Раймер ( , 1 год по контракту, кэпхит 2,25 миллиона долларов), Семен Варламов ( , 1 год, 5 млн), ( , 1 год, 2,875 млн), Антон Худобин ( , 1 год, 3,3 млн долларов) и (5 лет, 6,4 млн).

«Гибсон – это наименее вероятный вариант. Его контракт усложнил бы ситуацию как после возвращения Ленера, так и в этом сезоне.

Но «Голден Найтс» любят делать эффектные ходы, о чем свидетельствуют приобретения Джека Айкела, Алекса Пьетранжело и Марка Стоуна.

Захотят ли они провернуть еще одну блокбастерную сделку в нынешней ситуации с вратарями? Никогда не говори никогда», – говорится в материале.