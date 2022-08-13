Шашков о 4 победах «Сибири» кряду: «Не обращаем внимания. Главное – отработать тактику»

высказался о победе «Сибири» над (4:1) в контрольном матче.

Ранее новосибирцы обыграли волжан со счетом 5:2.

«Оба матча похожи друг на друга. «Торпедо» пыталось играть через пас, а мы пытались играть в свою игру. Хорошо, что нам получилось забить быстрый гол и следом реализовать большинство.

Гол, пропущенный в большинстве во втором периоде, внес небольшую панику, но это был конец периода. Второй перерыв пошел нам на пользу, и на третий период вышли с холодной головой.

Не обращаем внимания, что выиграли уже четвертый матч подряд, это всего лишь предсезонка. Главное – отработать нашу тактику. Но любая победа придает психологическую уверенность игрокам. Победа всегда хороша», – сказал форвард .