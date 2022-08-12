Ожиганов о решении остаться в СКА: «Выбрал наименее денежный вариант, всю карьеру так. Для меня важнее клуб, город, семья»

заявил, что остался в СКА не из-за денег.

– Решение остаться в СКА – это вопрос денег?

– Нет, из имевшихся вариантов я выбрал наименее денежный. Всю свою карьеру подписывал соглашения, которые с финансовой точки зрения были самыми маленькими по сравнению с другим предложениями. Так реально получалось. Всех денег не заработаешь. Есть вещи, которые для меня важнее.

– Какие именно?

– Город, клуб, семья. Мне очень комфортно в СКА. Когда выменяли из Казани, то в Питере очень хорошо отнеслись и тепло приняли. Мне и семье в Санкт-Петербурге очень комфортно. Все устраивает. Зачем ради какой-то суммы срываться?

Может так оказаться, что через день на новом месте ты вернешь эти деньги обратно и попросишь забрать оттуда. Для меня комфортная обстановка важнее. В СКА у меня тоже хорошие деньги и контракт на четыре года, что в России редко бывает. Мне пошли на уступки – и я пошел на уступки.

– По деньгам?

– Да. Если открыть цифры моего контракта, то можно сказать, что он хороший. Но другие команды предлагали условия получше, – сказал защитник петербургского клуба.