Макдэвид о 6-летнем фанате «Эдмонтона», умершем от рака мозга: «Он был удивительным мальчиком, всюду несущим свет»

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Коннор Макдэвид сказал, что будет часто думать об умершем 6-летнем болельщике. 

«Эдмонтон» активно поддерживал Бена Стелтера, боровшегося с раком мозга.

В марте Бен принял участие в предматчевой церемонии перед игрой с «Сан-Хосе». Ему предоставили возможность выйти на лед вместе с игроками «Ойлерс» посетить раздевалку команды и пресс-конференцию. 

Майк Стелтер сообщил о смерти своего сына во вторник. 

«Он был удивительным мальчиком, всюду несущим свет – в любое место, куда бы ни приходил. Так было и с нашей раздевалкой. 

Есть видео, на котором он говорит: «Сыграй Ла Бамба, детка», – сказал Макдэвид, имея в виду старую песню Ричи Валенса, которая служит победным гимном команды.

«Он зажег не только команду, но и нашу фанатскую базу тоже. Мы знаем, как профессиональные спортсмены влияют на детей.

Для меня наиболее интересным в Бене было то, какое влияние этот ребенок оказал на команду и весь город. Я благодарен судьбе за то, что познакомился с ним», – сказал главный тренер «Ойлерс» Джей Вудкрофт

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