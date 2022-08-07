Назаров об 1:6 от России U25: «В открытый хоккей мы играть не умеем. Поговорили в раздевалке, поняли ошибки. Это урок»

высказался после поражения от сборной России U25 (1:6) на .

– Игра мне понравилась в том плане, что мы выполнили установку. Попросил ребят сыграть в открытый хоккей. Установку выполнили, но содержание игры мне не понравилась.

В открытый хоккей мы играть не умеем. Для нас это немного другое. Но ничего: подвигались, получили много негативных эмоций, поговорили в раздевалке, поняли ошибки. Это урок.

Посмотрели на передачи, прием, бросок, когда никто не идет в силовую борьбу. Молодцы, что выполнили установку, но игра в целом не понравилась.

– Что в открытом хоккее вас не устроило больше всего: шесть пропущенных шайб или только одна заброшенная?

– Мы создавали моменты. Не понравилось, что их не реализовали. Может быть, сказалась усталость четвертой игры или сбился фокус, когда никто тебя не бьет. Мне было интересно посмотреть команду в другом формате.

– Прошло четыре игры на турнире. Вы сделали выводы по позициям, которым требуется усиление?

– Усиление ищем всегда без остановки. Делаем все, что можем. Пытаемся залатать дыры тем, что есть, – сказал главный тренер .