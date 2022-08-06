Умер экс-судья, инспектор ФХР Карабанов. Ему было 57 лет

Умер бывший хоккейный арбитр Сергей Карабанов.

Инспектору Федерации хоккея России было 57 лет, карьеру судьи он завершил в 2015-м. Причины смерти не сообщаются.

«Сергей Анатольевич начал работать в качестве судьи на матчах детских команд в 1985 году. Шесть лет обслуживал матчи чемпионата страны в качестве линейного судьи. В 1992 году работал на матчах молодежного чемпионата Европы, в 1993 году – на чемпионате мира в Германии. В 1994 году на чемпионате мира в Италии в качестве лайнсмена судил финальный матч. В том же году начал работать главным судьей.

В качестве главного арбитра отсудил два турнира Евролиги, три финала Кубка европейских чемпионов, три молодежных чемпионата мира и четыре взрослых ЧМ. За 19 сезонов на высшем уровне провел 682 игры, из которых 76 – в плей-офф.

В 2000 году получил приз лучшему арбитру чемпионата России – «Золотой свисток» имени Андрея Старовойтова.

Коллектив ФХР выражает глубокие соболезнования родным, близким, друзьям, коллегам и всем, кто знал Сергея Карабанова», – сказано в сообщении, опубликованном на сайте Федерации хоккея России.