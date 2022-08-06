Найт о 5:2 с минским «Динамо»: «И мы, и противник хотим стряхнуть заржавелость после лета. «Авангард» провел хороший матч для начала августа»

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Нападающий «Авангарда» Корбан Найт прокомментировал победу над минским «Динамо»

Омская команда одержала победу со счетом 5:2 на турнире Лига ставок Sochi Hockey Open. Найт сделал хет-трик в этой игре. 

«Первый гол был не мой, его автор – Толчинский. Хороший получился матч. Приятно было выйти на лед и сыграть. Я еще привыкаю к разнице во времени, плюс после летнего перерыва всегда требуется время, чтобы вновь привыкнуть к играм. Играть с Буше и Толчинским – одно удовольствие, они значительно облегчили мне работу сегодня. Будем стараться развивать успех и двигаться вперед.

Система игры не претерпела значительных изменений. Дмитрий Рябыкин работал с Бобом [Хартли] на протяжении нескольких лет. Он отличный человек и отличный тренер. Никаких трудностей я не испытываю, система весьма схожа с той, которой мы придерживались ранее. Это облегчает адаптацию.

Дмитрий Рябыкин ждет от нас усердной работы и мощной игры. Команду пополнили хорошие новички, и в основе игры «Авангарда» лежат упорный труд и то, что мы никогда не сдаемся. Нам нужно продолжать фокусироваться на этом. Считаю, что к команде присоединились сильные игроки, и они также будут придерживаться принципов, по которым существует и играет «Авангард». Не думаю, что это поменяется.

Сейчас все-таки предсезонка, поэтому и мы, и противник хотим стряхнуть заржавелость после лета. У них в этом сезоне будет хорошая команда, «Минск» подписал сильных легионеров. Что касается нас – мы старались играть просто, сумели реализовать большинство и в целом, думаю, провели хороший матч для начала августа.

Я жду с нетерпением, когда приеду в Омск. Ожидание было долгим из-за ситуации с ареной. Все рады возвращению в Омск и воссоединению с болельщиками. Там вся история омского хоккея. Это будет особый год для Омска, вся команда предвкушает его», – сказал Найт.

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