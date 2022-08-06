Рябыкин о 5:2 с минским «Динамо»: «Первый период понравился, во втором играли расхлябанно, но собрались. Третий – бесплатный урок, что матч надо играть до конца»

Главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин подвел итоги матча с минским «Динамо».

Омская команда одержала победу со счетом 5:2 на турнире Лига ставок Sochi Hockey Open.

– Понравился первый период, здорово начали. Чуть-чуть расхлябанно действовали во втором периоде, но потом собрались и вернулись в игру. Третий период – бесплатный урок для нас, что любой матч надо играть до конца.

– Довольны ли вы Сергеем Толчинским? На флангах в топ-6 серьезная конкуренция: Буше, Ткачев, Грицюк. Вы чувствуете, что Толчинский готов выбивать место в первом звене, в первом большинстве?

– Сергей – взрослый парень. Он все прекрасно понимает. Думаю, он готов к этой конкуренции. Надеюсь, у него хватит сил и желания, чтобы сохранить место в этой тройке.

– В какой форме сейчас находится Корбан Найт? Сегодня он оставил приятное впечатление.

– Корбан – большой профессионал, приехал в отличной физической форме. Он готов играть много. Но нужна игровая практика. Он еще будет набирать форму.

– Станислав Галимов провел хороший матч. По играм в Сочи появились новые мысли, как разделить время между вратарями, кто ближе к первому номеру?

– Стас правда сыграл здорово. Жалко, что в третьем периоде мы его не поддержали и не дали сыграть на ноль, чтобы он почувствовал большую уверенность. Сегодня он показал очень хороший хоккей. На данный момент мы не выбираем первого и второго номера. Дадим ребятам играть через матч, чтобы они втянулись. А решать будем на турнире в Санкт-Петербурге, ближе к сезону, – сказал Рябыкин.