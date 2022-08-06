Кубок Глинки/Гретцки. 1/2 финала. Канада обыграла Финляндию, Швеция забросила 6 шайб Чехии

Юниорские сборные Канады и Швеции вышли в финал Кубка Глинки/Гретцки.

Турнир в этом году проходит в канадском Ред-Дире. Сборная России, занявшая первое место в прошлом году, не была допущена к участию.

1/2 финала

Канада – Финляндия – 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

1:0 – 20 Готье (Прайс, Аллен)

2:0 – 29 Ричи (Рекопф, Вайнстайн)

3:0 – 50 Вуд

4:0 – 50 Барки (Кристал, Хоу)

4:1 – 60 Аласиуру (Киискинен, Хюннинен)

Швеция – Чехия – 6:2 (1:0, 2:1, 3:1)

1:0 – 18 Форсфьелль (Сандин Пелликка, Линдстин)

2:0 – 24 Норд (Кангас, Сандин Пелликка)

2:1 – 33 Штанцл (Бадинка, Шпринар)

3:1 – 39 Довер-Нильссон (Эдстрем, Сагадин)

3:2 – 46 Фелцман (Кучера), ГМ

4:2 – 57 Стенберг (Бергстрем, Вилландер)

5:2 – 60 Юханссон, ПВ

6:2 – 60 Стенберг (Эдстрем)