Кубок Глинки/Гретцки. 1/2 финала. Канада обыграла Финляндию, Швеция забросила 6 шайб Чехии

Юниорские сборные Канады и Швеции вышли в финал Кубка Глинки/Гретцки.
Турнир в этом году проходит в канадском Ред-Дире. Сборная России, занявшая первое место в прошлом году, не была допущена к участию.
1/2 финала
Канада – Финляндия – 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)
1:0 – 20 Готье (Прайс, Аллен)
2:0 – 29 Ричи (Рекопф, Вайнстайн)
3:0 – 50 Вуд
4:0 – 50 Барки (Кристал, Хоу)
4:1 – 60 Аласиуру (Киискинен, Хюннинен)
Швеция – Чехия – 6:2 (1:0, 2:1, 3:1)
1:0 – 18 Форсфьелль (Сандин Пелликка, Линдстин)
2:0 – 24 Норд (Кангас, Сандин Пелликка)
2:1 – 33 Штанцл (Бадинка, Шпринар)
3:1 – 39 Довер-Нильссон (Эдстрем, Сагадин)
3:2 – 46 Фелцман (Кучера), ГМ
4:2 – 57 Стенберг (Бергстрем, Вилландер)
5:2 – 60 Юханссон, ПВ
6:2 – 60 Стенберг (Эдстрем)