Емелин о дележе капитанства в «Авангарде» с Ковальчуком: «У нас конфликта просто не могло быть. Илья сразу сказал: «Капитан в этой команде ты»

заявил, что у них с Ильей Ковальчуком не было конфликта из-за капитанства.

В ходе сезона-2020/21 Ковальчук перешел в и стал вторым капитаном команды, разделив это звание с защитником.

Клуб в итоге выиграл Кубок Гагарина.

– Было довольно необычно, когда стал вторым капитаном команды по ходу сезона. Вы к этому нормально отнеслись?

– Да. Я знаю Илью, он авторитетный человек. Понятно, что с его опытом он может быть капитаном. Мы дополняли друг друга. Многие говорили, что у нас из-за капитанства был конфликт. Такого просто не могло быть. Я знаю его, он знает меня.

Мы сразу поговорили, Илья сказал мне: «Капитан в этой команде ты». На что я ответил, что он для меня всегда авторитет. Если возникали вопросы, то мы их решали вместе. Я не чувствовал себя ущемленным, он тоже. Мы делали одно дело.

– Со стороны складывается впечатление, что Илья яркий капитан, который постоянно берет слово в раздевалке, много общается с молодежью. Вы же куда спокойнее, более рассудительный. Так ли это?

– Я бы не сказал, что Илья не рассудительный. Он может дать энергии на лавке. Мы старались дополнять друг друга. Он больше на лавке, я в раздевалке. Поэтому у нас и складывалось все так хорошо, – рассказал Емелин.