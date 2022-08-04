Кожевников о хите против Мичкова: «Сам нарвался. Емелин – жесткий защитник, это нужно было иметь в виду»

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Александр Кожевников прокомментировал силовой прием Алексея Емелина против Матвея Мичкова.

Мичков был вынужден покинуть лед во время матча Sochi Hockey Open между сборной России U25 и минским «Динамо» (3:5) после хита. Капитана сборной увезли на МРТ.

«Не думаю, что было умышленно. Это же хоккей, все бывает. Надо молодым поосторожнее, ведь это не молодежный и не юношеский хоккей, а мужской. Сам нарвался, к сожалению.

Емелин – жесткий защитник, это нужно было иметь в виду. А что его нужно было пропускать в центр? Он туда пошел, поставил ноги, ничего не показал», – сказал двукратный олимпийский чемпион. 

Главного российского таланта мощно вынесли силовым на летнем турнире. Мичков не доиграл матч и отправился на МРТ

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