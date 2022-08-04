прокомментировал силовой прием против .

Мичков был вынужден покинуть лед во время матча между сборной России U25 и минским (3:5) после хита. Капитана сборной увезли на МРТ.

«Не думаю, что было умышленно. Это же хоккей, все бывает. Надо молодым поосторожнее, ведь это не молодежный и не юношеский хоккей, а мужской. Сам нарвался, к сожалению.

Емелин – жесткий защитник, это нужно было иметь в виду. А что его нужно было пропускать в центр? Он туда пошел, поставил ноги, ничего не показал», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Главного российского таланта мощно вынесли силовым на летнем турнире. Мичков не доиграл матч и отправился на МРТ