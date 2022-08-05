«Кладно» Ягра продлил Плеканеца и подписал бывших защитников рижского «Динамо» Сотниекса и Цибульскиса

«Кладно» Яромира Ягра продлил контракт с капитаном команды Томашем Плеканецом.
39-летний экс-форвард «Монреаля» вернулся в команду в прошлом году и помог ей удержаться в чешской экстралиге по итогам минувшего сезона.
Он стал лучшим бомбардиром «рыцарей» с 53 (17+36) очками в 56 матчах.
В команде также остаются канадский вратарь Лэндон Боу и форвард Адам Кубик, ставший ее лучшим снайпером в прошлом сезоне (22 шайбы в 52 играх).
Кроме того, клуб подписал двух бывших защитников рижского «Динамо» – Кристапса Сотниекса и Оскара Цибульскиса.
Владелец команды Яромир Ягр намерен продолжить карьеру в следующем сезоне. Второй бомбардир в истории НХЛ рассчитывает, что команда сумеет пробиться в плей-офф экстралиги.
«Нашим приоритетом было сохранить прошлогодний костяк и соответствующим образом дополнить его. Команда сильно прибавила с января, и если бы не слабое начало сезона, то мы могли бы выйти в предварительный раунд плей-офф.
Я рад, что мы сохранили ключевых игроков. Считаю, что нам удалось улучшить команду», – сказал Ягр.