«Кладно» Ягра продлил Плеканеца и подписал бывших защитников рижского «Динамо» Сотниекса и Цибульскиса

Яромира Ягра продлил контракт с капитаном команды .

39-летний экс-форвард «Монреаля» вернулся в команду в прошлом году и помог ей удержаться в чешской экстралиге по итогам минувшего сезона.

Он стал лучшим бомбардиром «рыцарей» с 53 (17+36) очками в 56 матчах.

В команде также остаются канадский вратарь Лэндон Боу и форвард Адам Кубик, ставший ее лучшим снайпером в прошлом сезоне (22 шайбы в 52 играх).

Кроме того, клуб подписал двух бывших защитников рижского – и Оскара Цибульскиса.

Владелец команды намерен продолжить карьеру в следующем сезоне. Второй бомбардир в истории НХЛ рассчитывает, что команда сумеет пробиться в плей-офф экстралиги.

«Нашим приоритетом было сохранить прошлогодний костяк и соответствующим образом дополнить его. Команда сильно прибавила с января, и если бы не слабое начало сезона, то мы могли бы выйти в предварительный раунд плей-офф.

Я рад, что мы сохранили ключевых игроков. Считаю, что нам удалось улучшить команду», – сказал Ягр.