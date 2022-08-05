«Кладно» Ягра продлил Плеканеца и подписал бывших защитников рижского «Динамо» Сотниекса и Цибульскиса

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«Кладно» Яромира Ягра продлил контракт с капитаном команды Томашем Плеканецом

39-летний экс-форвард «Монреаля» вернулся в команду в прошлом году и помог ей удержаться в чешской экстралиге по итогам минувшего сезона. 

Он стал лучшим бомбардиром «рыцарей» с 53 (17+36) очками в 56 матчах. 

В команде также остаются канадский вратарь Лэндон Боу и форвард Адам Кубик, ставший ее лучшим снайпером в прошлом сезоне (22 шайбы в 52 играх). 

Кроме того, клуб подписал двух бывших защитников рижского «Динамо»Кристапса Сотниекса и Оскара Цибульскиса. 

Владелец команды Яромир Ягр намерен продолжить карьеру в следующем сезоне. Второй бомбардир в истории НХЛ рассчитывает, что команда сумеет пробиться в плей-офф экстралиги. 

«Нашим приоритетом было сохранить прошлогодний костяк и соответствующим образом дополнить его. Команда сильно прибавила с января, и если бы не слабое начало сезона, то мы могли бы выйти в предварительный раунд плей-офф. 

Я рад, что мы сохранили ключевых игроков. Считаю, что нам удалось улучшить команду», – сказал Ягр. 

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