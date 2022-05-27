50-летний Ягр планирует сыграть за «Кладно» в следующем сезоне. Он может стать для него 35-м в карьере

50-летний Яромир Ягр планирует сыграть за «Кладно» в следующем сезоне.

«Я знаю, что некоторые из вас мне не поверят, но я в самом деле с нетерпением жду следующего сезона. Болельщики «Кладно», вы тоже?

мечтает сыграть с «Кладно» в плей-офф. Как насчет того, чтобы попробовать добиться этого вместе?» – написал Ягр в соцсети.

39-летний Плеканец вернулся в команду в прошлом году и помог ей удержаться в чешской экстралиге по итогам минувшего сезона.

Он стал лучшим бомбардиром «рыцарей» с 53 (17+36) очками в 56 матчах.

Для 50-летнего Ягра следующий сезон может стать 35-м в профессиональной карьере. Он начал выступать за «Кладно» в чемпионате Чехословакии в 1988 году в возрасте 16 лет. В прошлом сезоне набрал 19 (8+11) очков в 43 матчах.

Недавно стало известно, что второй бомбардир в истории НХЛ попал в аварию в Праге. Его автомобиль столкнулся с трамваем, обошлось без серьезных травм.

Яромир Ягр: «В меня врезался трамвай с надписью «Спарту» не остановить». Думаю, «Кладно» нужно усилиться к следующему сезону»