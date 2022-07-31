Агент Юбердо: «Джонатан готов остаться в «Калгари». Он заявил об этом честно и во всеуслышание»

Агент Аллан Уолш подтвердил готовность форварда «Калгари» Джонатана Юбердо остаться.
Ранее хоккеист заявлял, что согласен заключить долгосрочный контракт с канадской командой.
«Клуб принял тот факт, что никаких разговоров со мной или Джонатаном перед обменом не было, и понятия не имел, будет ли игрок готов остаться в команде в дальнейшем.
Юбердо во всеуслышание, очень честно, без какого-либо подтекста заявил, что готов провести в «Калгари» много лет.
Он сам это сказал. Я работаю на него, моя задача – помогать ему достигать его цели. И он готов остаться в «Калгари».
Посмотрим, что будет дальше», – сказал Уолш в подкасте Agent Provocateur.