Форвард Сушко о переходе в «Динамо»: «КХЛ не зря считается второй лигой в мире. В АХЛ много молодых пацанов, здесь постарше»

Форвард «Динамо» объяснил причины перехода в московский клуб.

23-летний игрок в прошлом сезоне выступал за фарм-клуб «Филадельфии» в АХЛ, набрав 17 (10+7) баллов в 63 играх.

– Как вы оказались в московском «Динамо»?

– Разговоры с отцом были еще в конце сезона. Я понимал, что хочу вернуться. Для этого был комплекс причин – там не все давали, что хотелось, да и обстановку надо было поменять. Все-таки 6 лет за океаном.

Это какое-то внутреннее чувство, желание перемен. Хотелось поиграть в другой хоккей. В АХЛ все же много молодых пацанов, а здесь постарше. не зря считается второй лигой в мире, и я понимал, что буду играть теперь здесь.

Встретился с агентом, поговорили, начертили круг команд, в которые можно попасть – тут уже он советовал клубы, так как знает лигу и мои способности, где их проявить. Было пару предложений, но мы как-то несерьезно к ним отнеслись.

А вот предложение от московского сразу приняли. Я позвонил отцу (генеральному директору «Динамо» Минск – прим. Sports.ru) и сказал, что надо меня менять (смеется). Переговоры заняли какое-то время – нужно было все по-честному сделать, чтобы и Минск не обделить. Это получился взаимовыгодный обмен.

– По каким основаниям агент советовал и подбирал вам те или иные клубы?

– Какой тренерский штаб, как работают с молодыми, в какой хоккей играют – такой вот комплекс критериев. У агента уже был список клубов, а мне было все равно в каком городе находиться. Главное, чтобы была хорошая команда, где я смогу закрепиться в топ-6 и играть в хоккей, – сказал Сушко.