Иржичек – 4-й игрок из Чехии в XXI веке, ставший 6-м номером драфта НХЛ («Коламбус»). В топ-5 чехов нет с 2000 года

Давид Иржичек – 4-й игрок из Чехии в XXI веке, ставший 6-м номером драфта НХЛ.

18-летний защитник был выбран на драфте НХЛ-2022 в Монреале. В минувшем сезоне он набрал 11 (5+6) очков в 29 матчах чешской лиги за «Пльзень» при 49 минутах штрафа и нейтральной полезности «0».

Также стал бронзовым призером ЧМ-2022 в Финляндии в составе сборной Чехии – 5 игр и 2 (1+1) очка.

Примечательно, что в топ-5 чешских игроков не было с 2000 года, когда те же «Блю Джекетс» задрафтовали другого защитника – Ростислава Клеслу под общим 4-м номером.

В XXI веке еще три игрока из Чехии были выбраны под 6-м номером – нападающие (2003 год, «Сан-Хосе»), (2015 год, «Нью-Джерси») и (2018 год, «Детройт»).

Добавим, что после Задины и до Иржичека чешских игроков в первом раунде не было.