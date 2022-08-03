Мария Захарова о КХЛ и «Фонбете»: «А на музыкальной ниве такое нельзя повторить? Сделать Континентальную премию. Если хоккей вывезли, может, и с музыкой получится»

Мария Захарова отреагировала на соглашение с «Фонбетом» о титульном спонсорстве.

«Читаю новость: «Букмекерская компания «Фонбет» стала титульным партнером чемпионата КХЛ, а турнир теперь будет называться «Фонбет чемпионат КХЛ».

Дальше идет длиннющий список спортивных, гуманитарных, благотворительных мероприятий, которые за пару лет сотрудничества были осуществлены двумя структурами во взаимодействии.

И зародилась мысль. А на музыкальной ниве такое нельзя повторить? Сделать Континентальную музыкальную премию Фонбет. Охват международный, критерий – музыка больше, чем ставка. Если хоккей вывезли, может, и с музыкой получится.

Мысль вслух. Вдруг кто услышит ;) » – написала директор департамента информации и печати МИД РФ в телеграм-канале.