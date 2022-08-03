«Калгари» продлил Шилингтона на 2 года с кэпхитом 2,5 млн долларов, избежав арбитража

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«Калгари» продлил защитника Оливера Шилингтона на 2 года с кэпхитом 2,5 млн долларов.

Стороны избежали арбитражного слушания по условиям контракта, намеченного на 10 августа. 

В минувшем сезоне 25-летний швед установил личные рекорды по матчам (75), голам (9), передачам (22) и очкам (31).

Он завершил регулярный чемпионат с полезностью «+33» и 14 минутами штрафа при среднем игровом времени 18:08. 

В 12 играх плей-офф добавил 3 (1+2) балла при полезности «+5». 

Его зарплата по прошлому двустороннему контракту составляла 750 тысяч долларов в НХЛ и 300 тысяч – в АХЛ. 

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