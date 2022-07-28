Сергей Мозякин: «Хватало моментов, когда можно было закончить с хоккеем. Отъезд в Северную Америку, например»

рассказал об этапе карьеры в Северной Америке.

– Как директор по развитию молодежи дайте совет молодым игрокам, как им стать лучше.

– Универсального совета нет, а игроков воспитывают тренеры, причем с детской школы. Фундамент будущего хоккеиста закладывается там.

Даже в моей карьере хватало моментов, когда можно было закончить с хоккеем. Например, мой отъезд в Северную Америку, когда тебя в принципе не видят в спорте.

Так что важно верить в себя и не останавливаться, не опускать руки. Тогда, может, что-то получится. И в нашей жизни нужна удача, это большой фактор. Важно попасть в правильную команду, к своему тренеру. Это многое значит для спортсмена.

– Вы говорите о сезоне-1998/99, когда уехали в квебекскую лигу юниоров – в команду со сложным названием «Валь-д’Ор Форерз», за которую провели четыре матча?

– Эта команда со сложным названием была чемпионом, и мы с Игорем Емелеевым приехали в победный состав.

Возможно, я оказался не в то время и не в том месте – это к вопросу об удаче. А когда тебе 17 лет и ты приезжаешь в другую страну, пробиваешься в юниорской лиге – это не так просто.

Да и тренер там был особенным. Потом мне рассказали о нем, что он в принципе не любил европейцев, ставил больше своих ребят. Если бы он проявил заинтересованность, возможно, мы бы там и остались.

А получилось так, что в сезоне-1998/99 я вообще нигде не сыграл, кроме лиги Квебека. И думал, что хоккеиста из меня уже не выйдет.

Но так сложилось, что я попал в руки Виктора Васильевича Тихонова, и он как-то иначе запустил мою карьеру, оказав доверие, подбадривая своими интересными фразами и замечаниями, – сказал бывший нападающий .