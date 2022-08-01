Ячанов о Латвии: «Бесы в них вселились. 90% европейцев не обладают критическим мышлением, СМИ используют людей»

раскритиковал жителей Европы за подверженность влиянию СМИ.

– Собственно спорт стал, увы, частью политики. В Латвии уже готовы сажать в тюрьму тех своих граждан, кто рискнет поработать в России. О хоккеистах рижских прежде всего речь...

– Скажу так. Бесы в них какие-то вселились. Думаю, что 90 процентов европейцев не обладают критическим мышлением для того, чтобы оценить факты. Плюс есть СМИ, использующие мозги незащищенных людей в своих целях.

Люди не хотят или не могут сделать выводы о происходящем. Это ужасно, люди принимают этот вал информации за чистую монету, не воспринимая альтернативную информацию. И у меня есть знакомые тренеры из Латвии, которых приглашали работать в Россию, но они отказались.

Какой спорт вне политики?! Спорт был, есть и будет политикой, так будет всегда, пока есть противостояние на политическом уровне, – отметил экс-вратарь и .