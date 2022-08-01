«Амур» объявил о переходе Кэма Ли. Контракт с защитником – на 1 год

«Амур» объявил о подписании контракта с защитником Кэмероном Ли.

Соглашение рассчитано на один год.

С 2016 по 2020 годы Ли выступал в NCAA за команду Университета Западного Мичигана. Провел 137 игр, набрал 85 (18+67) очков при показателе полезности «+11».

В 2019 году принял участие в летнем лагере развития , а следующей весной подписал двухлетний контракт с клубом. Минувший сезон 25-летний игрок провел в , где выступал за фарм-клуб «Пингвинс» – . В 61 матче набрал 19 (1+18) очков при полезности «-5» и 71 минуте штрафа. Провел еще 5 игр в Кубке Колдера.

«Ситуация Кэма Ли – это редкое стечение обстоятельств, которыми и сам игрок, и мы удачно воспользовались. Кэм – очень квалифицированный атакующий защитник, который получил контракт от «Питтсбурга» сразу после NCAA.

Североамериканские скауты, и мы с ними согласны, отмечают, что хоккеист обладает отличным катанием, игровым интеллектом и может как начинать атаки, так и быть разыгрывающим в большинстве. При этом очень неплохо выглядит в силовой борьбе.

Но в системе «Питтсбурга» сейчас огромная конкуренция среди леворуких защитников с такими характеристиками, включая игроков с односторонними контрактами. Поэтому пробиться в основу недрафтованному парню очень тяжело.

В позапрошлом сезоне на правах аренды Ли сыграл в чемпионате Словакии и сказал, что получил отличные впечатления от знакомства с новой культурой. Нам кажется, что Ли свободен от тех предрассудков и стереотипов, которые демонстрируют многие наши европейские соседи. Так что переговоры проходили очень продуктивно.

Вместе с тренерским штабом мы считаем, что у Кэма очень серьезный потенциал, но его адаптация и прогресс в будут зависеть от многих обстоятельств. Надеемся, ему удастся показать свои лучшие качества и стать одним из лидеров нашей обороны», – сказал генеральный менеджер Вадим Покотило.