Павел Бучневич: «Панарин звонит мне с телефона Алисы. Сначала не знал, как с ним связаться, писал Алисе, она отвечала: «Он тебе сейчас перезвонит»

рассказал, как поддерживает связь с , использующим кнопочный телефон.

Нападающий ответил на вопрос о том, как обещается с Панариным после обмена из .

«Звоню ему. Точнее он мне звонит с телефона Алисы (Знарок, жена Панарина – прим. Sports.ru).

Сначала вообще не знал – как с ним связаться, писал Алисе, она мне отвечала: «Он тебе сейчас перезвонит».

Сейчас уже привык, просто звоню ему на обычный телефон, сообщения нет смысла писать. Когда приехал в Нью-Йорк с «Сент-Луисом», увиделись», – сказал Бучневич.