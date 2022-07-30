Павел Бучневич: «Панарин звонит мне с телефона Алисы. Сначала не знал, как с ним связаться, писал Алисе, она отвечала: «Он тебе сейчас перезвонит»

Павел Бучневич рассказал, как поддерживает связь с Артемием Панариным, использующим кнопочный телефон.
Нападающий «Сент-Луиса» ответил на вопрос о том, как обещается с Панариным после обмена из «Рейнджерс».
«Звоню ему. Точнее он мне звонит с телефона Алисы (Знарок, жена Панарина – прим. Sports.ru).
Сначала вообще не знал – как с ним связаться, писал Алисе, она мне отвечала: «Он тебе сейчас перезвонит».
Сейчас уже привык, просто звоню ему на обычный телефон, сообщения нет смысла писать. Когда приехал в Нью-Йорк с «Сент-Луисом», увиделись», – сказал Бучневич.