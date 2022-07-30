Миронов об отсутствии россиян в топ-30 лучших защитников НХЛ: «Все лучшие защитники в КХЛ играют, наверное»

ответил о невключении россиян в список топ-30 лучших защитников .

Ранее на официальном сайте НХЛ появился рейтинг лучших защитников. Самое высокое место среди россиян занял защитник «Тампы» Михаил Сергачев – 31-е. Иван Проворов из «Филадельфии» стал 49-м. Список возглавил Кэйл Макар.

– Недавно в НХЛ определяли лучших игроков. И ни один российский защитник не попал в топ-30. Можешь объяснить почему?

– Зато по вратарской позиции у россиян полный порядок – наши на первых ролях. Нападающие тоже классные.

Все топ-10 в НХЛ мы же не захватим. Значит, сейчас такой период. Наверное, все лучшие защитники в играют.

– Андрея Маркова перед отъездом в НХЛ шлифовал . А в твоей жизни был такой наставник?

– Про Зинэтулу Хайдяровича я много подобных историй слышал. И от Сашки Еременко, и от Лехи Терещенко. Он дотошно требовал, чтобы игроки грамотно действовали в обороне. Меня лично больше партнеры по команде обучали.

В первую очередь Илья Владимирович Горохов. Меня в «Динамо» вообще все учили, когда я во взрослую команду попал.

Даже иностранцы – Граняк, Новак. Я каждое их слово, как губка, впитывал и анализировал. Сейчас наша молодежь точно так же будет работать.

Так что не волнуйтесь за «Динамо» – все схвачено, – сказал защитник московского .