Андрей Миронов: «Константин Ивлев приглашал меня на «Адскую кухню». Схожу, если время позволит»

Хоккеист московского «Динамо» рассказал о приглашении Константина Ивлева на «Адскую кухню».
– Cколько времени ты, допустим, потратил на то, чтобы записать ролик о жарке лосося?
– Нисколько. Тут я просто готовлю. Просто перед этим ищу того, кто это снимет на камеру, а потом отредактирует.
От меня требуется только показать рецепт, зажарить рыбу, ну и попробовать ее в конце.
– То есть ты берешь кулинарную книгу, находишь рецепт…
– Ну какая книга… Такая у моей бабушки была, а сейчас я беру рецепт из интернета, который мне нравится, зачитываю его и претворяю в жизнь на глазах своих подписчиков.
– На сборах было время заниматься чем-то подобным?
– Здесь другие заботы. Хотя у нас тут на базе хорошая баня есть. Попарились, вышли на задний двор, пожарили курицу, колбаски…
Здорово провели время на природе. Кстати, и для тренерского штаба удобно, когда выходной у команды так проходит. Выглянул с балкона – все на месте.
– Не думал о том, чтобы создать свое кулинарное шоу?
– Пока мне хватает того, что я выкладываю в соцсети. Хотя меня Константин Ивлев приглашал на «Адскую кухню». Если время в будущем позволит, схожу, – сказал Андрей Миронов.