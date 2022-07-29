Андрей Миронов: «Константин Ивлев приглашал меня на «Адскую кухню». Схожу, если время позволит»

Хоккеист московского рассказал о приглашении Константина Ивлева на «Адскую кухню».

– Cколько времени ты, допустим, потратил на то, чтобы записать ролик о жарке лосося?

– Нисколько. Тут я просто готовлю. Просто перед этим ищу того, кто это снимет на камеру, а потом отредактирует.

От меня требуется только показать рецепт, зажарить рыбу, ну и попробовать ее в конце.

– То есть ты берешь кулинарную книгу, находишь рецепт…

– Ну какая книга… Такая у моей бабушки была, а сейчас я беру рецепт из интернета, который мне нравится, зачитываю его и претворяю в жизнь на глазах своих подписчиков.

– На сборах было время заниматься чем-то подобным?

– Здесь другие заботы. Хотя у нас тут на базе хорошая баня есть. Попарились, вышли на задний двор, пожарили курицу, колбаски…

Здорово провели время на природе. Кстати, и для тренерского штаба удобно, когда выходной у команды так проходит. Выглянул с балкона – все на месте.

– Не думал о том, чтобы создать свое кулинарное шоу?

– Пока мне хватает того, что я выкладываю в соцсети. Хотя меня Константин Ивлев приглашал на «Адскую кухню». Если время в будущем позволит, схожу, – сказал .