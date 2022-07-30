Овечкин о звездной болезни: «Был момент, когда в первую команду «Динамо» попал. Хорошо, отец сразу сказал: «Успокойся, ты еще ничего не добился»

Александр Овечкин признался, что однажды столкнулся со звездной болезнью.
«Был момент, когда только попал в первую команду «Динамо». Со своими сверстниками начал общаться... понимаешь как, да?
Когда попадаешь в команду мастеров, у тебя крыша едет. Хорошо, что со мной постоянно был мой отец, который сразу сказал: «Успокойся. Ты еще ничего не добился».
Со временем понимаешь, что прежде всего должен оставаться человеком. Как говорит мой отец, будь проще – к тебе потянутся люди.
Мечта была – просто попасть в НХЛ. Столько голов забить, столько очков набрать… такого не было в мыслях.
Понятное дело, хотелось доказать самому себе, родителям, что они не зря потратили время, силы, здоровье», – рассказал капитан «Вашингтона» в эфире видеоподкаста на YouTube-канале «МЯЧ Production».