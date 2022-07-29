«Чикаго» ведет переговоры об обмене Кэйна. «Даллас» – среди претендентов

«Чикаго» готов обменять Патрика Кэйна.
Известно, что «Блэкхокс» уже вели переговоры с командами НХЛ относительно обмена своего звездного форварда.
«Даллас» был одним из клубов, совсем недавно проявивших свой интерес к 33-летнему американскому нападающему.
По версии The Athletic, Кэйн считается самым вероятным хоккеистом на обмен в следующем сезоне.
Контракт Кэйна с кэпхитом 10,5 миллиона долларов рассчитан еще на один год. Хоккеист выступает за «Чикаго» с 2007 года.
Форвард набрал 92 (26+66) очка в 78 матчах регулярного чемпионата НХЛ в прошлом сезоне. В среднем он проводил на льду 21:49.