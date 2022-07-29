«Чикаго» ведет переговоры об обмене Кэйна. «Даллас» – среди претендентов

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«Чикаго» готов обменять Патрика Кэйна.

Известно, что «Блэкхокс» уже вели переговоры с командами НХЛ относительно обмена своего звездного форварда.

«Даллас» был одним из клубов, совсем недавно проявивших свой интерес к 33-летнему американскому нападающему.

По версии The Athletic, Кэйн считается самым вероятным хоккеистом на обмен в следующем сезоне.

Контракт Кэйна с кэпхитом 10,5 миллиона долларов рассчитан еще на один год. Хоккеист выступает за «Чикаго» с 2007 года.

Форвард набрал 92 (26+66) очка в 78 матчах регулярного чемпионата НХЛ в прошлом сезоне. В среднем он проводил на льду 21:49.

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