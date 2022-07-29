Минское «Динамо» арендовало Соколова у «Авангарда». Форвард стал 3-м снайпером ВХЛ с 27 голами в 43 играх

Минское арендовало форварда у .

24-летний нападающий перешел в белорусский клуб на правах аренды до 30 апреля 2023 года.

В минувшем сезоне Соколов дебютировал в лиге, сыграв 4 матча за «Авангард» в регулярном чемпионате. На его счету 1 заброшенная шайба.

В за «Омские Крылья» провел 43 матча, набрав 47 (27+20) очков.

В списке лучших снайперов лиги занял 3-е место после Максима Кицына («Металлург» Новокузнецк, 32 шайбы) и Андрея Белозерова («Лада», 28).

В июне омский клуб продлил контракт с форвардом на 2 года.