Холланд о Пулюярви: «Контракт на год – лучшее решение. Не думаю, что кто-то сейчас может оценить его кондиции»

В считают, что контракт с на год стал лучшим выходом для всех.

Клуб продлил соглашение с 24-летним финским нападающим на один сезон и 3 миллиона долларов, избержав арбитража.

«Я считаю, что контракт на год стал лучшим решением. Йессе отлично начал прошлый сезон, но затем у него начались трудности. Не думаю, что кто-то сейчас реально может оценить его кондиции. Когда вы находитесь в таких ситуациях, лучше иметь дело со сроком в один год.

Что касается возможного обмена, то я нормально отношусь к тому, что он останется. Да, я все еще пытаюсь выяснить, есть ли еще варианты как-то усилиться. Уверенности нет, и я рад, что он подписал контракт», – сказал генменеджер «Ойлерс» .

В регулярном чемпионате 4-й номер драфта НХЛ-2016 набрал рекордные для себя 36 (14+22) очков в 65 матчах при полезности «+22».

В плей-офф в его активе оказалось только 3 (2+1) балла в 16 матчах.