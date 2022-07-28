5-й номер драфта-2016 Юолеви подписал двусторонний контракт с «Анахаймом» на год

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Олли Юолеви перешел в «Анахайм».

24-летний защитник подписал двусторонний контракт на один сезон с «Дакс».

Оклад финского хоккеиста в НХЛ составит 750 тысяч долларов, в АХЛ – 175 тысяч долларов, а также гарантированы будут 200 тысяч долларов.

В прошлом сезоне 5-й номер драфта НХЛ-2016 провел в общей сложности 18 матчей за «Флориду» и «Детройт», не отметившись результативными действиями.

Также в лиге защитник за «Ванкувер», который и выбрал его на драфте.

Всего в НХЛ Юолеви провел 41 матч и набрал 3 (2+1) очка.

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