5-й номер драфта-2016 Юолеви подписал двусторонний контракт с «Анахаймом» на год

перешел в «Анахайм».

24-летний защитник подписал двусторонний контракт на один сезон с «Дакс».

Оклад финского хоккеиста в НХЛ составит 750 тысяч долларов, в – 175 тысяч долларов, а также гарантированы будут 200 тысяч долларов.

В прошлом сезоне 5-й номер драфта НХЛ-2016 провел в общей сложности 18 матчей за «Флориду» и , не отметившись результативными действиями.

Также в лиге защитник за , который и выбрал его на драфте.

Всего в НХЛ Юолеви провел 41 матч и набрал 3 (2+1) очка.