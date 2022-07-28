Экс-защитник «Далласа» Робида вошел в тренерский штаб «Монреаля». Он провел 937 матчей в НХЛ

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«Монреаль» нанял Стефана Робида в тренерский штаб.

45-летний специалист стал ассистентом главного тренера и будет помогать Мартену Сен-Луи.

Робида был задрафтован «Монреалем» в 1995 году. С 1999 по 2001 год он провел 122 матча за «Канадиенс» в НХЛ.

После этого экс-защитник выступал за «Даллас», где пять лет был помощником капитана, а также за «Анахайм» и «Торонто».

Всего в НХЛ канадец сыграл 937 матчей и записал на свой счет 258 (57+201) очков.

С 2018 по 2021 год занимал пост директора по развитию игроков «Торонто».

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