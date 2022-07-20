«Барыс» подписал форварда Бракко. Победитель МЧМ-2017 стал лучшим бомбардиром «Крефельда» с 54 очками в 54 играх

«Барыс» подписал 25-летнего американского форварда Джереми Бракко.

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Одностороннее соглашение рассчитано до 30 апреля 2023 года.

Будучи игроком юниорской и молодежной сборных США Бракко становился чемпионом мира, в сезоне-2017/18 выиграл Кубок Колдера в составе «Торонто Марлис».

В прошедшем сезоне он выступал за немецкий «Крефельд Пингвин», набрав 54 (14+40) очка в 54 матчах чемпионата Германии. Клуб по его итогам вылетел во второй дивизион.

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