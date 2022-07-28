Итэн Бир подписал однолетний контракт с «Каролиной» на 2,2 млн долларов, избежав арбитража

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«Каролина» и Итэн Бир подписали новый контракт.

25-летний защитник согласовал однолетний договор с «Харрикейнс» с кэпхитом 2,2 миллиона долларов.

Таким образом, сторонам удалось договориться о новом контракте до арбитражного слушания, которое было назначено на 8 августа.

В прошлом сезоне хоккеист провел 58 матчей за «Каролину» в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 14 (5+9) очков при полезности «плюс 1» и среднем игровом времени 16:04.

В плей-офф он не сыграл ни одной игры. Также в лиге канадец выступал за «Эдмонтон».

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