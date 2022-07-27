Роман Скворцов: «Не верю, что Овечкин и Малкин выиграют Кубок Стэнли в ближайшие годы в составах команд, в которых сейчас играют»

Теги Питтсбург Вашингтон Кубок Стэнли Евгений Малкин Александр Овечкин НХЛ Роман Скворцов Чемпионат.com Хоккей

Роман Скворцов считает, что Александр Овечкин и Евгений Малкин остаются звездами НХЛ.

«Овечкин и Малкин остаются звездами НХЛ. Это медицинский факт. Как бы там ни был измучен травмами Малкин. Как ни казалась на первый взгляд ограниченной функция Овечкина. Человека, который забивает голы и больше ничего не умеет. Хотя мы прекрасно знаем, как много значит Овечкин для команды.

Другое дело, что я искренне не верю, что Саша или Женя поднимут в ближайшие годы Кубок Стэнли над головой в составах тех команд, в которых они играют сейчас.

С учетом того, что оба полны решимости стать героями и легендами своих клубов, я не верю, что под занавес карьеры они пойдут на минималку в надежде выиграть трофей еще раз. Благо Женя и Саша его уже выигрывали», – сказал комментатор.

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