Мифтахов о возвращении в «Ак Барс»: «Решил, что для моего развития будет лучше продолжить карьеру в Казани и поиграть в КХЛ»

Амир Мифтахов прокомментировал свое возвращение в .

В прошлом сезоне российский вратарь выступал за фарм-клуб в .

– У меня еще там два года контракта оставалось, поэтому, в принципе, я изначально даже не думал, что вернусь. Принял такое решение, что на данный момент для меня, для моего развития будет лучше продолжить карьеру в Казани и поиграть в , поработать с хорошими тренерами, в хорошей команде, у которой самые высокие задачи.

– Сказалось ли на твоем решении вернуться то, что Эллиота продлили еще на один год?

– Нет, я понимал и знал свой план развития, даже не думал изначально о том, что вернусь. Никто не знает, может, я получил бы шанс в в следующем сезоне, может, – через год.

Принял такое решение, думаю, что сейчас для моего развития это будет лучше, но я не закрываю пока дверь в Северную Америку. Все будет зависеть от меня. Пока я сейчас заточен только на «Ак Барс», – сказал вратарь.