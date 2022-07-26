Владимир Галузин: «Над переходом в «Витязь» долго не раздумывал. Со стороны клуба был очень серьезный интерес»

прокомментировал свой переход в «Витязь» из «Спартака».

– Вы закончили прошлый сезон в «Спартаке». Насколько быстро прошли переговоры с ? И были ли у вас предложения от других клубов?

– Переговоры прошли достаточно быстро. Предложения были, но до конкретики дело не доходило. Все это было в подвешенном состоянии, поэтому над переходом в «Витязь» я долго не раздумывал.

Со стороны клуба был очень серьезный интерес. Кроме того, команда переехала в Балашиху, а я из Нижнего Новгорода. Мне стало ближе добираться домой.

– В какой роли вас видят сейчас в «Витязе»?

– Не знаю, как точно ответить на этот вопрос. В первую очередь на льду нужно показывать результативность – этого никто не отменял. Кроме того, я самый старший в команде.

– Будете дядькой-наставником?

– Да нет, почему? Молодой тоже может сказать слово. Я не приверженец того, чтобы в раздевалке говорили только старшие. Все должно быть коллегиально, мы должны быть коллективом и единым кулаком, чтобы все стояли друг за друга. Задача старших ребят состоит в том, чтобы сплотить команду, – сказал нападающий «Витязя».