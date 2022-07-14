Амир Мифтахов: «Всегда нравилась игра Бобровского, Василевский тоже нравится. Из иностранцев – Сарос: негабаритный, двигается и читает игру»

Амир Мифтахов рассказал о своей ролевой модели вратаря.
– Какие впечатления остались от тренировочного лагеря в «Тампе»?
– Василевский, Кучеров и Сергачев показались обычными, хорошими парнями. Мы хорошо провели время вместе, виделись каждый день, нормально общались.
Кучеров неразговорчивый? Обычный, спокойный парень. Они трое все всем доказали, у парней два Кубка Стэнли, три финала подряд последние годы.
Василевский – один из лучших вратарей мира, отлично с ним общались, помогал, давал советы по нашим вратарским делам.
Миша Сергачев помогал с бытовыми вопросами. Мог спокойно позвонить ему и спросить что, как, зачем и почему.
– Кого назовете ролевой моделью вратаря?
– Всегда нравилась игра Сергея Бобровского. Сейчас увидел живьем, как Андрей Василевский играет. Тоже нравится по стилю.
Из иностранцев нравится, как двигается Юси Сарос, видел его на нескольких матчах, когда играли против них в тренировочном лагере в Тампе.
Смотрел, как он играет, разминается, отмечал все его движения. Мне он очень понравился, именно тем, что он негабаритный, но как двигается и читает игру, – сказал вратарь «Ак Барса», игравший в системе «Тампы» в прошлом сезоне.