Амир Мифтахов: «Всегда нравилась игра Бобровского, Василевский тоже нравится. Из иностранцев – Сарос: негабаритный, двигается и читает игру»

рассказал о своей ролевой модели вратаря.

– Какие впечатления остались от тренировочного лагеря в ?

– Василевский, Кучеров и Сергачев показались обычными, хорошими парнями. Мы хорошо провели время вместе, виделись каждый день, нормально общались.

Кучеров неразговорчивый? Обычный, спокойный парень. Они трое все всем доказали, у парней два Кубка Стэнли, три финала подряд последние годы.

Василевский – один из лучших вратарей мира, отлично с ним общались, помогал, давал советы по нашим вратарским делам.

Миша Сергачев помогал с бытовыми вопросами. Мог спокойно позвонить ему и спросить что, как, зачем и почему.

– Кого назовете ролевой моделью вратаря?

– Всегда нравилась игра Сергея Бобровского. Сейчас увидел живьем, как играет. Тоже нравится по стилю.

Из иностранцев нравится, как двигается Юси Сарос, видел его на нескольких матчах, когда играли против них в тренировочном лагере в Тампе.

Смотрел, как он играет, разминается, отмечал все его движения. Мне он очень понравился, именно тем, что он негабаритный, но как двигается и читает игру, – сказал вратарь , игравший в системе «Тампы» в прошлом сезоне.