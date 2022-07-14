Мифтахов о Сиракьюзе: «Приболел, надо было сходить в аптеку. Сказали, что пешком идти нельзя, потому что могут застрелить в этом районе»

поделился историям криминала в США.

В прошлом сезоне российский вратарь выступал за фарм-клуб в АХЛ.

– В Америке вы столкнулись со стрельбой. Расскажите, как это было.

– Ко мне в квартиру пуля прилетела в окно. Это было в августе, примерно моя вторая неделя пребывания в .

Ночью просыпаюсь и слышу выстрелы, как будто за моей стенкой кто-то стреляет. Думал, мне это приснилось. Потом встал, погулял по квартире и обнаружил, что у меня на кухне на двойном стеклопакете прям прострел виден.

Пришлось писать хозяину квартиры, он жил в этом же здании. На улице в тот момент уже было много полицейских. Он пришел с ними, все зафиксировали. Я еще к тому же нашел пулю от пистолета.

Было, конечно, не по себе. Позднее мне сказали, что на улице двое прохожих устроили перестрелку.

Я в тот момент ночью чуть не собрал вещи и не улетел обратно, позвонил домой родным, рассказал. Меня спросили: «Может, вернешься?» Но я в итоге сказал нет, всё нормально. Сейчас уже с юмором это все вспоминаю.

А вот реально страшно было после сезона, когда мы с ребятами были в кафе. Вдруг человек достал ствол и начал стрелять по людям. Тоже в Сиракьюзе, уже в мае дело было, вечером. Мы сидели снаружи на террасе, а он зашел внутрь и начал стрелять внутри заведения. Ребята потом мне рассказали, что он просто хотел кого-нибудь убить и все. В итоге, Слава Богу, никто не погиб, но были раненые.

Интересные две ситуации, конечно, получились в плане криминала. Хотя все, кто знает Сиракьюз хорошо, в курсе, что это криминальный город.

Еще одна интересная история была, когда я чуть приболел. Надо было сходить в аптеку за антибиотиком по рецепту.

Спросил про адрес, сказали, что пешком идти 10 минут, но добавили, что пешком идти нельзя, потому что могут застрелить в этом районе, так как он на окраине города. При этом сам город-то маленький, всего 150 тысяч населения. В итоге съездил на такси вечером и спокойно забрал лекарство, – сказал Мифтахов.