Депутат Свищев: «Когда Гашек уезжал в НХЛ, США были не самой дружественной страной для Чехии. Но никто его предателем не называл»

прокомментировал высказывание .

Бывший вратарь сборной Чехии отреагировал на переход в , написав: «Работа гражданина Чехии в РФ – это поддержка российского режима, и, следовательно, опасность для нашей страны».

«Гашек – очень известный и любимый многими советскими и российскими болельщиками. Это легенда мирового хоккея, и слышать от него столь серьезные и необдуманные высказывания – это перебор. Я бы сказал больше, но не хотел бы его обижать, учитывая его заслуги для мирового хоккея.

Он играл и в Национальной хоккейной лиге, когда он уезжал, то США были не самой дружественной страной для Чехии. Никто его предателем не называл.

Он как спортсмен должен поддерживать то, что у любого спортсмена есть возможность выбирать клуб, в котором он хочет играть», – сказал председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту.