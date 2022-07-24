Юрий Новиков: «Оставить Жамнова – правильное решение. Серебряные олимпийские медали – хороший результат»

высказался о том, что продолжит возглавлять сборную России.

«Этот тренерский штаб работал на Олимпиаде, и с учетом политической обстановки оставить Жамнова – это правильное решение. Серебряные олимпийские медали – хороший результат. Эти ребята, скажем так, в теме, и поэтому пусть спокойно работают.

Но сейчас это не самый главный вопрос. Основное – как спасти наш молодежный хоккей на международном уровне. Не может детский спорт отвечать за ошибки взрослых. Почему дети и молодежь должны страдать? Почему им нельзя общаться со сверстниками из других стран?

Однако в любой сложной обстановке есть какие-то преимущества. Теперь больше молодежи надо прокрутить через различные сборные. Наши проблемы, судя по всему, продлятся не один год, поэтому надо смелее омолаживать команды. Одно время это будет шаг на месте, а потом мы получим новую волну хороших игроков.

Мы постоянно говорили, что нашему хоккею нужна реновация. И вот пришла возможность для нее, хотя и не изнутри страны. Надо не охать и не ахать, а искать возможности для развития. А условия у нас просто прекрасные, катки строятся, все для хоккея есть. Новая волна очень поможет, и болельщики пойдут на такой искренний хоккей», – сказал заслуженный тренер России.

На Олимпиаде-2022 в Пекине сборная России уступила команде Финляндии (1:2) в финале.

Третьяк сообщил о новом контракте с тренером сборной Жамновым: «Обещали, что он продолжит в случае успеха на Олимпиаде. Будет ездить по стране, лекции читать, смотреть молодых»