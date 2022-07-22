Александр Овечкин сыграет в гала-матче паралимпийской сборной России по следж-хоккею.
28 июля в Москве состоится гала-матч паралимпийской сборной России по следж-хоккею и матч Звезд с участием олимпийских чемпионов, спортсменов КХЛ и НХЛ.
Амбассадором мероприятия станет капитан «Вашингтона».
Помимо Овечкина, состав звезд мирового хоккея пополнят Дмитрий Орлов, Вячеслав Фетисов, Александр Якушев, Владимир Мышкин, Алексей Жамнов, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный и другие.