Морозов о календаре КХЛ: «Немного затянули с ним, но он стал более ритмичным»

Президент КХЛ рассказал о работе над календарем нового сезона.

«Понимаем, что немного затянули с календарем. Надо было его согласовать с ФХР. Хотели сделать это раньше, но получилось очень поздно. Для клубов важно, чтобы они готовились к поездкам.

Всего одна пауза в декабре, где пройдет и Неделя звезд. Календарь более ритмичный, сделали акцент на том, чтобы клубы по рейтингу сыграли между собой большее количество матчей. Думаю, это будет интересно и болельщикам, и всем нам», – сказал .