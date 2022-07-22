Роман Старченко: «Москва – один из самых больших городов мира, Нур-Султан тоже немаленький. Сравним, где лучше жить»

высказался о факторах перехода в .

– Вы сказали, что быстро приняли предложение «Спартака». Что вас так привлекло в московском клубе?

– Все в совокупности. Те же бытовые условия. В клубе обещали во всем помочь, чтобы я думал только о хоккее. Школа, садик для детей – с этим проблем нет.

«Спартак» – хороший клуб, в раздевалке правильная атмосфера, тренеры тоже подобраны высококлассные. Бытовые и финансовые условия тут на высшем уровне, поэтому решились на переезд.

– Нур-Султан и Москва – столицы. Успели понять, чем они отличаются?

– Москва – один из самых больших городов мира. Нур-Султан тоже немаленький город с пробками и другими атрибутами столицы. Посмотрим на протяжении сезона, сравним, где лучше жить.

– Чей-то пример вас вдохновил на этот переезд? Например, Даррена Дитца, который в прошлом сезоне сменил Нур-Султан на Москву, а потом выиграл Кубок Гагарина.

– Нет, чей-то пример здесь ни при чем. Раньше ведь почему ребята не уезжали? Казахи считались в российских клубах легионерами, и не все команды были готовы потратить вакансию. Теперь все гораздо проще.

Если есть спрос, то почему бы не попробовать себя в России? Заодно освободится место для молодого игрока в . От этого будет польза и клубу, и сборной Казахстана.

– 25 ноября «Спартаку» предстоит выезд в Нур-Султан. Уже представляете, как это будет?

– Думаю, что особые ощущения возникнут, когда уже приеду в Нур-Султан. Пока до этого слишком далеко. Главное – на соседнюю лавку не сесть (смеется).

А если серьезно, это будет первый поистине особенный матч в моей карьере. Бури эмоций не избежать, – сказал нападающий «Спартака».