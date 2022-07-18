Старченко официально стал игроком московского «Спартака»

Нападающий сборной Казахстана Роман Старченко перешел в московский «Спартак». Контракт подписан на 1 год. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

В прошлом сезоне 36-летний Старченко набрал 24 (9+15) очка в 41 матче за «Барыс», достигнув отметки в 200 шайб за карьеру в КХЛ, а также набрал 5 (2+3) очков в семи матчах чемпионата мира.

Всего на счету казахстанца 740 матчей и 377 (200+177) очков в 14 сезонах за «Барыс» в КХЛ.

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