Винер о гимнастике: «Будем, может, делать свою лигу, как НХЛ. И тоже, наверное, не будем отпускать спортсменов на Олимпиаду»

Ирина Винер допустила создание лиги наподобие НХЛ в гимнастике.
В пятницу в Минске стартовал турнир «Хрустальная Роза». В соревнованиях принимают участие гимнастки из России и Беларуси.
– Как удается гимнасткам находить мотивацию в условиях отстранения?
– Мы стараемся создавать им такие же условия, какие у них были раньше. У нас без конца проходят соревнования, одно за другим.
Сейчас мы делаем Кубок России и Спартакиаду международными соревнованиями, очень много стартов проходит.
Туда приезжают клубы, и мы, быть может, будем делать какую-то свою лигу, как НХЛ.
И тоже, наверное, не будем отпускать своих спортсменов на Олимпийские игры, как делают они (смеется), – ответила глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ).