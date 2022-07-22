Винер о гимнастике: «Будем, может, делать свою лигу, как НХЛ. И тоже, наверное, не будем отпускать спортсменов на Олимпиаду»

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Ирина Винер допустила создание лиги наподобие НХЛ в гимнастике.

В пятницу в Минске стартовал турнир «Хрустальная Роза». В соревнованиях принимают участие гимнастки из России и Беларуси.

– Как удается гимнасткам находить мотивацию в условиях отстранения?

– Мы стараемся создавать им такие же условия, какие у них были раньше. У нас без конца проходят соревнования, одно за другим.

Сейчас мы делаем Кубок России и Спартакиаду международными соревнованиями, очень много стартов проходит.

Туда приезжают клубы, и мы, быть может, будем делать какую-то свою лигу, как НХЛ.

И тоже, наверное, не будем отпускать своих спортсменов на Олимпийские игры, как делают они (смеется), – ответила глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ).

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