Винер о гимнастике: «Будем, может, делать свою лигу, как НХЛ. И тоже, наверное, не будем отпускать спортсменов на Олимпиаду»

допустила создание лиги наподобие в гимнастике.

В пятницу в Минске стартовал турнир «Хрустальная Роза». В соревнованиях принимают участие гимнастки из России и Беларуси.

– Как удается гимнасткам находить мотивацию в условиях отстранения?

– Мы стараемся создавать им такие же условия, какие у них были раньше. У нас без конца проходят соревнования, одно за другим.

Сейчас мы делаем Кубок России и Спартакиаду международными соревнованиями, очень много стартов проходит.

Туда приезжают клубы, и мы, быть может, будем делать какую-то свою лигу, как НХЛ.

И тоже, наверное, не будем отпускать своих спортсменов на Олимпийские игры, как делают они (смеется), – ответила глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ).