В «Спартак» перейдет американец Кин. Он выиграл Кубок Колдера в прошлом сезоне, став лучшим бомбардиром-защитником в плей-офф

Теги Спартак возможные переходы Каролина НХЛ АХЛ КХЛ Чикаго Вулвс Чемпионат.com Джоуи Кин Хоккей

«Спартак» подпишет контракт с американским защитником.

23-летний хоккеист Джоуи Кин продолжит карьеру в московском клубе. Соглашение будет рассчитано на один год.

В прошлом сезоне Кин выступал в системе «Каролины», проведя один матч в регулярном чемпионате НХЛ.

В АХЛ защитник записал на свой счет 33 (7+26) очка при полезности «плюс 7» в 62 играх регулярки за «Чикаго Вулвс».

В плей-офф стал лучшим бомбардиром среди защитников, записав на свой счет 12 (1+11) баллов при полезности «плюс 6» в 18 играх. Вместе с «Чикаго Вулвс» стал обладателем Кубка Колдера.

Всего в АХЛ Кин сыграл 144 матча и набрал 83 (16+67) очка.

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