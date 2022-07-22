В «Спартак» перейдет американец Кин. Он выиграл Кубок Колдера в прошлом сезоне, став лучшим бомбардиром-защитником в плей-офф

подпишет контракт с американским защитником.

23-летний хоккеист продолжит карьеру в московском клубе. Соглашение будет рассчитано на один год.

В прошлом сезоне Кин выступал в системе «Каролины», проведя один матч в регулярном чемпионате .

В АХЛ защитник записал на свой счет 33 (7+26) очка при полезности «плюс 7» в 62 играх регулярки за .

В плей-офф стал лучшим бомбардиром среди защитников, записав на свой счет 12 (1+11) баллов при полезности «плюс 6» в 18 играх. Вместе с «Чикаго Вулвс» стал обладателем Кубка Колдера.

Всего в АХЛ Кин сыграл 144 матча и набрал 83 (16+67) очка.