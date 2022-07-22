«Металлург» подписал на год Вадима Антипина, Юрия Платонова, Данила Зиновьева и еще 2 игроков

«Металлург» подписал двусторонние контракты на год с 5 игроками.

Это защитник Вадим Антипин и форварды Юрий Платонов, Никита Рожков, Данил Зиновьев и Алексей Фурса.

«В эту предсезонку мы задействуем не только игроков основы – сбор с нами проходят и другие перспективные хоккеисты. Они уже переросли МХЛ и играли прошлый сезон во взрослых лигах.

Вадим Антипин Юрий Платонов и – воспитанники нашей системы. Прошлый сезон они играл в составе и помогли команде завоевать Кубок Петрова. Данил Зиновьев большую часть прошлого года провел в «Тамбове», в . В МХЛ он показывал хорошую статистику, мы надеемся, что он реализует свои способности в нашей системе.

То же самое могу сказать об Алексее Фурсе – молодом форварде из Беларуси. Также напомню, что на просмотровом контракте с находится вратарь Андрей Филоненко.

Они отправятся с нами на сборы в Минск. Для каждого из парней это шанс через упорную работу закрепиться в главной команде. Уже после Минска решение по каждому из них будет принимать тренерский штаб.

Отмечу, вместе с командой тренируются и перспективные ребята из «Стальных Лисов». Наша вертикаль работает, а для парней это знак, что мы рассчитываем на них в будущем», – сказал спортивный директор магнитогорцев .