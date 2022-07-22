Вайсфельд о Цулыгине: «Если бы Николай еще сезон был в штабе Вестерлунда, стал бы сильнее как тренер. Эркка уехал рано»

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Леонид Вайсфельд рассказал о назначении Николая Цулыгина тренером «Салавата Юлаева»

В 2017 году Вайсфельд в роли генменеджера уфимцев сделал выбор в пользу Цулыгина, а не Анатолия Емелина в качестве помощника Эркки Вестерлунда. 

«Все дело в знании английского языка. У нас с Емелиным до сих пор отличные отношения, мы дружим. Но с точки зрения работы невозможно себе представить, когда из пяти тренеров четверо говорят по-английски, а один при этом ничего не понимает.

У меня вообще изначально была такая идея: поднатаскать в штабе Вестерлунда нашего молодого тренера, который знает английский, и со временем может возглавить «Салават». В принципе, так и получилось. Мне нравилось, как работал Цулыгин, он – вдумчивый парень.

Единственное, получилось, что Эркка уехал рано, он должен был отработать еще год. Так вот если бы Цулыгин еще сезон был в штабе Вестерлунда, то он бы стал сильнее как тренер.

Хотя, считаю, что Николай и так нормально отработал в тот период, когда возглавлял «Салават», – сказал бывший генменеджер клубов КХЛ

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