Нидеррайтер подписал 2-летний контракт с «Нэшвиллом» с зарплатой 4 млн долларов в год

подписал форварда на 2 года и 8 миллионов долларов.

Средняя зарплата 29-летнего игрока (кэпхит) составит четыре миллиона долларов.

В минувшем сезоне швейцарец провел 75 матчей в регулярном чемпионате НХЛ за «Каролину» и набрал 44 (24+20) очка. В 14 играх плей-офф добавил 5 (4+1) баллов.

Всего в у него 732 матча и 368 (181+187) очков, в Кубке Стэнли – 82 игры и 30 (15+15) баллов.

По прошлому контракту средняя зарплата хоккеиста составляла 5,25 млн долларов за сезон.