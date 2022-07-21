Тренер «Нефтехимика» о хоккейных телеграм-каналах: «Интересно читать мнения, размышления авторов. А комментарии иногда просто поражают»

Главный тренер объяснил внимание к хоккейным каналам в телеграме.

– Вы подписаны на многие хоккейные каналы в телеграме.

– Интересно читать мнения, размышления авторов этих телеграм-каналов.

Особенно когда знаешь какую-то историю, а там целые теории выдвигают. Мне интересно читать, потому что телеграм-каналы такая же неотъемлемая часть, как официальные источники.

– Не хотелось какой-нибудь комментарий оставить?

– Нет. Каждый выражает свое мнение, а дилетантов сразу видно.

К самим каналам отношусь положительно и уважаю авторов. А вот комментарии иногда просто поражают, – сказал Олег Леонтьев.